CORNEDO- Giovane centauro vicentino perde la vita in Trentino

Un altro centauro ha perso la vita in quella che come ogni estate diventa una triste, lunga, lista di croci lungo le strade. Giovanni Zamperetti, 26enne di Cornedo, appassionato centauro, ha perso al vita ieri in Trentino, lungo la Valsugana: alle 14.30 di ieri pomeriggio ha fatto un volo di 60 metri con la sua Ducati ed è morto poco dopo l’arrivo in ospedale, in elicottero, a Trento. Grande appassionato di moto, era parte di un gruppetto di centauri che avevano approfittato della bella giornata per una gita in sella. Sembra che Zamperetti sia caduto da solo, poichè altri mezzi non sono stati coinvolti nel terribile incidente.