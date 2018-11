CORNEDO – Furto al Monopolio, via sigarette per 300mila euro

Colpo grosso a Cornedo in via Gramsci, al deposito della Decal, azienda che lavora per i Monopoli di Stato e smista i tabacchi per la Valle dell’Agno. Nella notte tra sabato e domenica una banda ben organizzata ha fatto razzia di tabacchi per un valore di circa 300mila euro. I ladri hanno rubato “le bionde” accedendo al deposito e caricando su un furgone una tonnellata circa di stecche di sigarette – tutte assicurate. I ladri sono riusciti a scappare, lasciando sul posto un secondo furgone risultato poi rubato, prima che arrivasse la vigilanza. Sono stati poi gli agenti della vigilanza a chiamare i Carabinieri di Valdagno, che stanno svolgendo le indagini.