CORNEDO – Chiuso nuovamente centro massaggi a luci rosse

Nei mesi scorsi i Carabinieri della Stazione di Valdagno avevano notato, nel corso dei vari servizi perlustrativi, transitando per la frazione di Spagnago di Cornedo Vicentino, che il Centro Benessere XIN WANG, già sottoposto a sequestro nel corso del mese di aprile di quest’anno, a causa dell’attività di sfruttamento della prostituzione che si svolgeva all’interno, aveva riaperto i battenti.

I rinnovati accertamenti avviati permettevano di constatare che su diversi siti web di annunci erotici erano riapparsi annunci che pubblicizzavano l’attività del Centro, con fotografie di giovani donne orientali in pose ed attività non lasciavano spazio all’immaginazione.

Venivano così eseguiti diversi servizi di osservazione da parte dei militari che consentivano di identificare alcuni clienti che confermavano i sospetti che i massaggi che venivano praticati all’interno erano coerenti con quanto pubblicizzato sui siti oggetto di monitoraggio.

Sulla scorta di quanto sopra la Procura della Repubblica di Vicenza emetteva un decreto di perquisizione che veniva eseguito nel corso del tardo pomeriggio di ieri 21.12.2017, al termine del quale, essendo stati acquisiti ulteriori elementi indiziari in ordine alle attività che si svolgevano all’interno, si procedeva al sequestro del Centro ed al deferimento in stato di libertà, per sfruttamento della prostituzione, del titolare del medesimo identificato in L.R. 45enne cinese residente a Milano (era stato già deferito per lo stesso reato in occasione del sequestro del centro avvenuto ad aprile).