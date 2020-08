Cornedo, al via importanti asfaltature

Partono oggi i lavori di asfaltatura di alcune vie del Comune di Cornedo.

L’Amministrazione Comunale di Cornedo ha incaricato l’Ufficio Tecnico comunale di procedere con l’asfaltatura di alcune vie del Comune, particolarmente ammalorate e il cui rifacimento è previsto nel vasto piano di asfaltature programmato dall’Amministrazione stessa.

“Saranno interessate -precisa l’assessore ai Lavori Pubblici, Angelo Frigo- via Castretta (compreso il parcheggio delle scuole), via Neri Bergamino, via Ippolito Nievo, via Grumo e un tratto di via Garibaldi. Oltre alla stesura del nuovo manto stradale, verranno anche sistemati i sottofondi stradali dove sono sconnessi e dove sono presenti buche ed avvallamenti”.

“Tali vie -aggiunge il sindaco Francesco Lanaro- risultano ammalorate e l’intervento di questi giorni permetterà di avere un manto stradale nuovo con la piena ripresa delle attività lavorative e della scuola”.

L’importo complessivo dell’intervento è di 40 mila euro e l’intervento durerà circa 30 giorni.