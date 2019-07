Cordone sanitario contro la Lega in Europa: Bizzotto non eletta e furiosa

Era la prima volta per la Lega, che non aveva mai espresso prima una propria candidatura per i vertici del Parlamento europeo. Matteo Salvini e il gruppo sovranista Identità e Democrazia avevano indicato per la vicepresidenza quello dell’eurodeputata leghista Mara Bizzotto. Che però non ce l’ha fatta e oggi ha reagito con un accesissimo comunicato stampa.

Ricordiamo che David Sassoli del PD è stato eletto presidente della Commission Europea. Ecco invece i vicepresidenti: riconfermato con 248 voti il Cinquestelle Fabio Massimo Castaldo (non iscritti), già vicepresidente nella passata legislatura. Gli altri 13 sono Mairead McGuinness (Ppe, 618 voti), Pedro Silva Pereira (Pse, 556), Rainer Wieland (Ppe, 516), Katarina Barley (Pse, 516), Othmar Karas (Ppe, 477), Ewa Bożena Kopacz (Ppe, 461), Klara Dobrev (Pse, 402), Dita Charanzova (Renew Europe Group, 395), Nicola Beer (Renew Europe Group, 363), Lívia Jaroka (Ppe, 349), Heidi Hautala (Verdi, 336), Marcel Kolaja (Verdi, 426) e Dimitrios Papadimoulis (Gue, 401).

“Il cordone sanitario messo in piedi contro la Lega di Matteo Salvini –dichiara Bizzotto– per evitare la mia elezione a Vice Presidente del Parlamento europeo, è uno schiaffo alla democrazia e un vergognoso affronto contro 9 milioni di italiani che hanno votato la Lega facendola diventare il primo partito in Italia e in tutta Europa. Oggi ha perso la democrazia, non la Lega di Salvini. Oggi hanno vinto le élite e i burocrati di Bruxelles che hanno voluto cancellare la volontà popolare”.

“Estromettere dai vertici del Parlamento, con i soliti escamotage antidemocratici, chi rappresenta il primo partito in Italia e in Europa per il solo assurdo motivo che siamo leghisti e alleati di Marine Le Pen (primo partito in Francia), è un vero e proprio scandalo che dimostra l’assoluto disprezzo delle nomenclature europee verso il voto del popolo – commenta Bizzotto – Se pensano di fermarci con questi metodi si sbagliano di grosso: più ci danno addosso e più voti prenderemo, più tenteranno di isolarci e più noi combatteremo con forza per cambiare da cima a fondo questa Europa”

“Oggi l’Europa ha dimostrato in maniera evidente la distanza che esiste tra l’arroganza del potere e la voglia di cambiamento espressa dal popolo – conclude l’eurodeputata leghista Mara Bizzotto – Questi falsi democratici che comandano i palazzi della UE continuino pure a prendersi gioco della volontà popolare: gli italiani non dimenticheranno i colpevoli di questo affronto e molto presto il nostro popolo li spazzerà via”.