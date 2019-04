CORAZZINI LASCIA LA SQUADRA MOBILE DI VICENZA: ANDRÀ A CASERTA

Per essere aggiornato con Tviweb entra nel

Stamane il dirigente della Squadra Mobile della Polizia di Stato di Vicenza, Davide Corazzini, ha salutato i giornalisti e la città in una conferenza stampa tenutasi in Questura. Gli aspetterà una sfida avvincente, la Squadra Mobile della questura di Caserta.

Dopo aver svolto un lavoro eccellente, lascia il testimone a Lorenzo Ortensi (già capo della squadra mobile di Biella e alla sezione criminalità straniera di Roma). Corazzini ha ricordato gli anni passati in città, le operazioni condotte e concluse (“Con una squadra eccellente e collaudata” ha detto). L’intervista di Paolo Usinabia