Coprifuoco ormai elastico: il traffico a Vicenza alle 22:30 (Video)

Anche a Vicenza è coprifuoco elastico: dopo le segnalazioni in varie città, come Milano, Trento e Pesaro, anche a Vicenza il traffico dei rientri dopo le 22:00 rimane alto.

Queste immagini, riprese in viale Milano ieri alle 22:30, mostrano come siano tanti i vicentini di rientro dopo le 22, una situazione di elasticità dovuta a tanti fattori, primo fra tutti il primo venerdì di zona gialla, in cui i vicentini si sono riversati nei bar e nei ristoranti in vista del weekend del primo maggio.