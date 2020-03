Coppia vicentina fugge nella seconda casa a Siena: denunciati

Passano le ore e vengono segnalate sempre più persone che non hanno accolto l’invito anzi l’obbligo del premier Conte di stare a casa. Come una coppia di 70enni di Vicenza, che ha lasciato la propria casa per andare nella seconda casa in quel di Montalcino (Siena). I due sono stati sorpresi e denunciati dai carabinieri per il mancato rispetto del decreto sull’emergenza coronavirus: stavano passeggiando per il centro storico del paesino toscano e non hanno saputo dare spiegazioni valide sulla loro presenza in loco.