Coppia vicentina derubata in Danimarca

L’ordinata Danimarca non è stato un posto così sicuro per una coppia di turisti vicentini residenti ad Isola Vicentina, lui di 35 anni e lei di 30.

Lo scorso 16 agosto i due si trovavano a Copenhagen ed erano appena saliti su un’autobus in direzione di Kogens Nytorv. Qualcuno ha sfilato loro i portafogli, contenenti documenti, carte di credito, bancomat ed una somma complessiva di 150 euro. I due hanno sporto denuncia alla polizia danese e, rientrati, hanno fatto lo stesso in questura a Vicenza.

Un’altra vicentina, di 29 anni, residente in Minnesota (Stati Uniti), rientrata in Italia in questi giorni, ha invece presentato denuncia per il furto della borsa subito nel luogo di lavoro, una farmacia di Minneapolis, lo scorso febbraio.