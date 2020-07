Coppia si perde tra gli schianti di Vaia: rintracciati dal Soccorso Alpino

Ieri sera una coppia di escursionisti si è persa tra gli schianti di Vaia, sull’Altopiano di Asiago. E’ successo ieri pomeriggio intorno alle 18: è stato allertato il Soccorso alpino di Asiago, in zona Castelloni di San Marco, per i due escursionisti che avevano perso il sentiero, finendo tra gli schianti di Vaia.

A.B., 25 anni, lei e P.T., 27 anni lui, di Verona, non distanti da Malga Fossetta, avevano lanciato l’allarme. In contatto telefonico con i soccorritori, è stato detto loro di non spostarsi. Una squadra in jeep li ha raggiunti e riaccompagnati al parcheggio.