Lunedì alle 17 ad Altavilla in via De Gasperi è intervenuta la Polizia Locale per una donna che, in una casa, minacciava di autoinfliggersi delle ferite. Chi la ospitava ha cercato di prenderle il coltello ed è rimasto e ferito. L’intervento della Polizia Locale ha placato gli animi della coppia di italiani, lei di 33 e lui di 34 anni.