Coppia di pensionati vicentini aggredita e rapinata in Croazia

Il Giornale di Vicenza riporta dell’aggressione subita da due pensionati vicentini a Sibenik, in Croazia. I due, Giovanni Ciscato e Maura Altavilla, rispettivamente 70 e 68 anni, residenti in città, sono stati aggrediti, picchiati e rapinati mentre erano in vacanza al mare. I rapinatori sono scappati con 3 mila euro, due orologi, un cellulare e della bigiotteria.

La coppia, proprietaria di una villetta al mare, si era recata in vacanza dopo la vaccinazione ancora a fine maggio e l’intenzione dei coniugi era di restarci fino a settembre, con anche visite di parenti in agosto. La rapina è avvenuta nella notte, la scorsa settimana: mentre i due dormivano, i banditi (quattro, uno con il compito di fare il palo e tre che sono entrati dentro la casa) hanno forzato una finestra della villetta e sono entrati dal bagno. La coppia si è svegliata e ha iniziato ad urlare, ma sono stati subito zittiti a sberloni. Nel giro di qualche minuto, i tre uomini si sono fatti consegnare soldi e orologi, per poi sparire nella notte.

A quanto pare, la villa dei due vicentini non sarebbe l’unica presa di mira nella zona.