Coppia di Arzignano si perde a Enego col buio e chiama i soccorsi

Alle 17 di ieri il Soccorso alpino di Asiago è stato allertato per due escursionisti in difficoltà ad Enego. Una giovane coppia di Arzignano, 30 anni lui e 29 anni lei, erano partiti per un’escursione in mattinata. Calato il buio del pomeriggio, la coppia si è resa conto di essere ancora lontana dall’auto, avendo calcolato male i tempi di percorrenza. I due, quindi, presi dallo sconforto, hanno chiamato i soccorsi e si son riparati nei pressi del Baito Campiluzzi. I soccorsi, raggiunti i dispersi con due jeep e due motoslitte, li hanno riaccompagnati all’auto.