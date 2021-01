Contromano per 40 km in autostrada, sparano alle gomme per fermarlo: in auto aveva un’ascia

Lunghi minuti di terrore in autostrada oggi all’ora di pranzo, sull’A-1, per una macchina guidata da un 34enne vicentino che ha viaggiato contromano per quaranta km, da Rioveggio fino alle porte di Firenze. Gli agenti della Polstrada, come racconta La Nazione. sono stati costretti anche a esplodere colpi di pistola alle gomme della macchina per fermarlo. Nell’auto dell’uomo sono stati trovati un’ascia, un coltello e una roncola. L’uomo fermato non era ubriaco, ma molto alterato, in pieno delirio, forse sotto l’effetto di non meglio precisate sostanze.