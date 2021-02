Controllore SVT aggredito e ferito da banda di ragazzi

Ennesimo episodio di violenza ai danni di un autista di linea a Vicenza. E’ successo sabato sera poco prima delle 20 sulla linea diretta a Lastebasse poco dopo la partenza dell’autobus dalla stazione. Il mezzo si era fermato in via Roma davanti all’Interspar.

Un gruppo comporto da una ventina di ragazzi, molti stranieri e senza biglietto o abbonamento che hanno preteso di salire nonostante tre controllori SVT si fossero frapposti. Uno di questi è stato aggredito e spinto a terra ed avrebbe ricevuto un calcio in faccia finendo al pronto soccorso. Sono intervenute alcune pattuglie della polizia locale e i carabinieri. In base a quanto riferito dal controllore, dimesso con alcuni giorni di prognosi, la linea verso Lastebasse non è nuova a questi episodi e starebbe diventando sempre più pericolosi. Gli stessi ragazzi dell’aggressione sarebbero stati protagonisti di un episodio simile tre settimane fa, costringendo l’autobus ad una fermata forzata a Costabissara con intervento della polizia. Molti dei ragazzi erano minorenni e in preda ai fumi dell’alcol. Sull’episodio sta indagando la polizia locale.