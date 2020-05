Controllo straordinari in città tra Campo Marzo e Mercato Nuovo: 30 identificati

Anche nella giornata di sabato 16 maggio sono continuati i controlli

straordinari del territorio.

Le attività si sono concentrate nelle zone della città teatro di microcriminalità. Gli operatori della Questura sono stati aiutati dall’Unità cinofila di Bologna e dal Reparto Prevenzione Crimine di Padova. I controlli hanno riguardato, in particolare, via Firenze, Campo Marzio e via Gorizia, dove si è proceduto all’identificazione di tutti quelli che stazionavano nell’area.

Analoga attività è stata svolta nella zona del Mercato Nuovo, dove alcuni extracomunitari sono stati accompagnati in Questura per una verifica sulla posizione di soggiorno.

Nel complesso sono stati identificati 30 cittadini extracomunitari.