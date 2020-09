Controllo di vicinato, mercoledì assemblea pubblica per il via dei nuovi gruppi di Parco Città e Santa Lucia

Alle 20.30 nella sede dell’ex circoscrizione 4 in via Turra

E’ in programma mercoledì 30 settembre alle 20.30 all’ex Circoscrizione 4 di via Turra 70 l’assemblea pubblica per la costituzione di due nuovi gruppi di controllo di vicinato per le zone di Parco Città e Santa Lucia.

All’incontro parteciperanno il sindaco Francesco Rucco, il consigliere comunale delegato alla sicurezza partecipata Roberto Ciambetti e i rappresentanti delle forze dell’ordine e della polizia locale.

Sarà l’occasione per presentare a tutti gli interessati gli strumenti e le strategie di questo nuovo percorso di collaborazione tra cittadini, amministrazione e forze dell’ordine per la promozione della sicurezza urbana.

I due nuovi gruppi che si andranno a costituire nelle zone di Parco Città e Santa Lucia, proprio in seguito alla richiesta di numerosi residenti, vanno ad aggiungersi a quelli già operativi nell’area di parco Fornaci, via Adenauer, Gandhi e Allende e nella zona compresa tra Campo Marzo, viale Milano e piazzale Bologna.