Controllo anti-degrado: 6 giovani multati per consumo di alcol al di fuori dei plateatici

Sono sei i giovani sanzionati ieri, lunedì 21 giugno, dalla polizia locale per consumo di alcol al di fuori dei plateatici e dei locali, quattro dei quali multati anche per detenzione di bottiglie di vetro contenenti bevande alcoliche nelle aree verdi della città, in particolare a Campo Marzo e nel parco di via Sartori.

I controlli, eseguiti in modo congiunto dall’unità dei Nos in borghese, dalle pattuglie antidegrado, e dall’unità cinofila con il cane antidroga Aria, sono scattati in alcuni parchi pubblici della città nell’ambito dell’attività di contrasto alla detenzione e al consumo di sostanze stupefacenti e bevande alcoliche.

Nel dettaglio, lunedì 21 giugno due pattuglie antidegrado sono intervenute a Campo Marzo dove hanno identificato cinque persone. Nei loro confronti è scattata la sanzione per violazione dell’ordinanza sindacale che vieta il consumo di alcol all’aperto, nei luoghi pubblici o aperti al pubblico, anzichè all’interno dei locali sede di pubblici esercizi autorizzati alla somministrazione delle stesse o nelle aree concesse o adibite a plateatico. Quattro di loro sono stati sanzionati anche per detenzione di bottiglie di vetro contenenti bevande alcoliche nelle aree verdi cittadine.

Altri cinque giovani sono stati identificati nel parco di via Sartori: uno di loro è stato sanzionato per consumo di alcol all’aperto.

Con l’ausilio dell’unità cinofila e del cane Aria, gli agenti hanno, poi, controllato altre aree verdi, tra cui parco Padre Uccelli, via Tommaseo, via Bassano, via Smereglo, via Meschinelli, senza riscontrare alcuna violazione.

Ulteriori controlli, che però hanno dato esito negativo, sono stati eseguiti anche al parcheggio Fogazzaro e via D’Azeglio, a seguito di diverse segnalazioni da parte dei residenti sulla presenza di gruppi di giovani dediti al consumo di alcol.

Il monitoraggio delle aree verdi proseguirà anche nelle prossime settimane.