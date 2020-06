Controlli straordinari nell’Alto Vicentino durante il weekend: 4 denunciati

Anche questo fine settimana la Compagnia di Carabinieri di Schio ha predisposto un servizio straordinario finalizzato alla prevenzione dei reati in genere e della diffusione della nota emergenza epidemiologica. I risultati sono stati i seguenti.

P.M., cittadino di Arcugnano di 35 anni, pregiudicato, denunciato per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. L’uomo è stato controllato a Piovene Rocchette, in Via Fogazzaro, alla guida di un’autovettura e trovato in possesso di 2,9 grammi di cocaina e 0,2 grammi di marijuana. I precedenti specifici del soggetto, la sua presenza in un territorio lontano da quello di residenza e le diverse quantità di droghe rinvenute hanno fatto propendere i militari operanti verso un’ipotesi di spaccio;

Un cittadino scledense, pregiudicato, segnalato in qualità di assuntore poiché, controllato a Schio in Via Bologna a piedi, è stato trovato in possesso di 1,17 grammi di cocaina.

Un cittadino velese di 38 anni, con precedenti di polizia, segnalato in qualità di assuntore poiché, controllato ad Arsiero in Via Marconi a piedi, è stato trovato in possesso di 2,7 grammi di marijuana.

Un cittadino velese di 19 anni, incensurato, segnalato in qualità di assuntore poiché, controllato a Velo d’Astico a bordo di un’autovettura, è stato trovato in possesso di 12, grammi di marijuana.