Controlli straordinari nel Basso Vicentino: 5 denunciati

VICENZA, BRENDOLA E LONIGO: controlli straordinari dei Carabinieri. Una persona denunciata per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti ed altre quattro per guida in stato di ebbrezza.

I Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Vicenza e della Stazione di Altavilla Vicentina, nella notte del 30 marzo, nel corso di controlli straordinari nella notte, hanno denunciato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e guida in stato di ebbrezza alcolica 5 persone. A.D.C., 21enne residente ad Albignasego in provincia di Padova, è stato sorpreso a Lonigo mentre si trovava alla guida della propria auto con 4 involucri in cellophane contenenti, complessivamente, 7.86 grammi di hashish e 1 involucro di cocaina, adeguatamente confezionati. A.G. 56enne residente a Vicenza, è stato sorpreso alla guida in città con un tasso alcoolemico di 1.61 g/l. M.V, 24enne residente a Sarego, è stato sorpreso alla guida a Brendola con un tasso alcoolemico di 2.87 g/l. U.F. 52enne residente ad Arcugnano, è stato sorpreso alla guida in città con un tasso alcoolemico di 0.82 g/l.