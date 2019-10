Controlli straordinari in città: denunciati in 3 per violazione al divieto di ritorno

I Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Vicenza, durante il fine settimana, hanno denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Vicenza per inosservanza al divieto di ritorno nel comune di Vicenza, un 21enne residente a San Casciano Val di Pesa (FI), un 25enne residente a Bassano del Grappa e un 27enne residente a Schio sorpresi nell’area di Campo Marzo e lungo viale San Lazzaro nonostante il divieto di fare ritorno nel capoluogo per un periodo di 3 anni, in precedenza emesso dalla Questura di Vicenza.