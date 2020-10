Controlli straordinari in Alto Vicentino, raffica di sanzioni e 8 multati perché senza mascherina

Le Compagnie dei Carabinieri di Thiene e Schio, nonché il Consorzio di Polizia Locale Altovicentino, hanno svolto un massiccio servizio di controllo del territorio congiunto che si è protratto per tutto il weekend.

Numerose sono state le risorse impiegate: 116 pattuglie per un totale di 244 uomini che hanno coperto tutto il territorio di competenza nei giorni di venerdì, sabato e domenica, effettuando controlli negli esercizi pubblici e sui veicoli in transito con posti di controllo ad alta visibilità anche ai caselli d’ingresso dell’autostrada.

I risultati: 319 veicoli, 443 persone e 48 esercizi pubblici controllati, per un totale di 36 multe elevate per infrazioni al Codice della Strada (con il sequestro di 2 veicoli e il ritiro di una patente), nonché contravvenzioni inflitte per funzionamento di apparecchi per la vincita in denaro fuori dall’orario previsto (6 locali), per mancato uso della mascherina (8 persone) e per ubriachezza manifesta (1 persona).

Infine, è stata segnalata una persona in qualità di assuntrice poiché trovata con 1,10 grammo di marijuana e un veicolo rubato sabato sera a Villaverla è stato rinvenuto a Sandrigo dopo circa due ore dal fatto.