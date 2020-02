Controlli straordinari dei Carabinieri nel thienese: 1 arresto e 2 denunce

I Carabinieri di Thiene hanno effettuato nella mattinata di ieri, 5 Febbraio, un servizio straordinario di controllo del territorio, disposto dal Comando Provinciale di Vicenza ed attuato nella circostanza dai militari della Tenenza di Dueville e della Stazione di Thiene, con il supporto di due squadre della Compagnia di Intervento Operativo del 4° Battaglione Carabinieri di “Mestre”.

L’attività di controllo ha interessato in particolare le aree urbane ed extraurbane di Thiene, Marano Vicentino, Dueville, Caldogno, Costabissara, Montecchio Precalcino e Monticello Conte Otto.

Nel corso del servizio, per il quale sono stati impiegati 12 militari, 6 mezzi, ed una Stazione Mobile, che ha presidiato il buon andamento del mercato settimanale in Piazza Monza a Dueville, è stato rintraccio e successivamente portato in carcere a Vicenza, S.P., 31 enne dell’Altovicentino, sul conto del quale pendeva un ordine di ricerca perché colpito da un’ordinanza di sospensione della misura alternativa alla detenzione. Denunciati anche due minorenni pregiudicati e residenti nel thienese, colti in possesso di uno zaino e di una cassetta per gli attrezzi con all’interno vari oggetti atti allo scasso, che alla vista dei militari hanno cercato rapidamente di celare fra gli arbusti al momento del controllo.

Sono state, infine, identificate 36 persone, di cui 7 con precedenti di polizia, e controllati 30 veicoli.