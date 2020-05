Controlli straordinari a Schio: una denuncia per porto abusivo d’armi e altre per droga

Nel corso del weekend la Compagnia dei Carabinieri di Schio ha svolto un servizio straordinario di controllo del territorio, con impiego di numerosi uomini e mezzi. G.C., cittadino maranese di 39 anni, pregiudicato, sottoposto a controllo a Santorso in Via Salzena a bordo di uno scooter, è stato trovato in possesso di un coltello a serramanico e 0,5 grammi di hashish e pertanto denunciato. J.K., cittadino scledense di 25 anni, pregiudicato, sottoposto a controllo a Torrebelvicino in Via Schio a bordo di un’auto è stato trovato in possesso di 0,3 grammi di marijuana; M.S., 24 anni, incensurato, e N.M.Q., 19 anni, pregiudicato, cittadini scledensi, sottoposti a controllo a Santorso in Via del Santuario a bordo di un’autovettura e trovati in possesso di complessivi 0.83 grammi di marijuana e un grinder. Un minorenne cittadino scledense, con precedenti di polizia, controllato a Schio in Via Conte a bordo di una bicicletta e trovato in possesso di 0,2 grammi di marijuana.

Tutti i soggetti sono stati segnalati in qualità di assuntori ed il primo è stato anche denunciato.