Controlli straordinari a Campo Marzo e dintorni

Nelle giornate del 1 e 2 maggio si sono svolti servizi straordinari di controllo del territorio, connessi ai reati legati allo spaccio di sostanze stupefacenti e alla presenza ingiustificata di extracomunitari. In particolare, nelle due giornate venivano impiegati ben 60 operatori di Polizia, comprensivi del Reparto Prevenzione Crimine del Veneto e dell’Unità Cinofila della Questura di Bologna. Il teatro operativo è stato Campo Marzo e le aree ad essa limitrofe. Nella prima giornata dedicata ai controlli sono stati accompagnati in Questura alcuni soggetti per l’identificazione e le successive verifiche e veniva adottato un provvedimento di espulsione nei confronti di un soggetto extracomunitario.

Nella giornata del 2 maggio sono stati fatti controlli mirati nei pressi di Viale Milano, a seguito dei quali venivano identificati alcuni avventori di bar locali.Vicino alla Chiesa di San Giuseppe, invece, è stato rinvenuto, con il prezioso contributo dell’Unità Cinofila di Bologna, un quantitativo ingente di sostanze stupefacenti ed è stato accompagnato un soggetto in Questura per gli accertamenti del caso: qui è stato espulso e denunciato B.P., cittadino del Gambia di 32 anni, per resistenza a Pubblico Ufficiale.

Foto d’archivio