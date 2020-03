Nelle ultime 48 ore sono state 1.100 le persone controllate dalla Polizia, fermate in auto o a piedi sulle strade della provincia:47 le persone denunciate per inosservanza dei provvedimenti. Sono stati inoltre controllati oltre 360 esercizi pubblici per 5 dei quali è stato avviato l’iter id chiusura per 30 giorni con provvedimento del Prefetto.