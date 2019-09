Controlli nel weekend tra Arsiero e Thiene: 7 segnalati

Nel corso del weekend la Compagnia Carabinieri di Schio ha implementato i controlli sul territorio per un’azione di contrasto generale agli illeciti penali ed amministrativi.

L’attività, oltre ad aver condotto all’arresto in flagranza effettuato nel pomeriggio di venerdì 20, nei giorni seguenti ha prodotti altri risultati:A.D.I., rumeno di 22 anni, disoccupato, incensurato: è stato segnalato alla guida di un veicolo ad Arsiero in Via Marconi ma era senza patente poiché mai conseguita. P.F., di Conegliano, 20 anni, incensurato: segnalato poichè trovato ad Arsiero in località “Pria” in possesso di 0,70 grammi di “hashish” ed è stata accertata la cessione di uno “spinello” a M.M., 23 anni, incensurato, che è stato segnalato quale assuntore di sostanza stupefacente. M.G. di Thiene, 23 anni, incensurato: controllato ad Arsiero sempre alla “Pria” e trovato in possesso di 2 grammi di “hashish”. M.A., nato in Marocco 32 anni, con pregiudizi di polizia: controllato a Santorso in Via del Santuario, è stato trovato in possesso di 4,6 grammi di “marijuana”. O.P., nato in Nigeria 23 anni disoccupato, incensurato: a bordo di una bicicletta, è stato controllato a Valdastico in località Barcarola e trovato in possesso di 6,84 grammi di “marijuana”. M.F., nato a Vicenza 24 anni, operaio, gravato da pregiudizi: a piedi, è stato controllato a Malo in Via Proe e trovato in possesso di 2,70 grammi di “marijuana“. S.M., nato a Thiene 29 anni, incensurato; segnalato quale assuntore di sostanza stupefacente. Lo stesso, a piedi, è stato controllato a Malo in Via Barbè e trovato in possesso di 0,95 grammi di “marijuana“.