Controlli di vicinato, conclusa la fase di raccolta delle adesioni

Dopo la prima serata di presentazione pubblica da parte del Comune, della Questura e delle altre forze dell’ordine, il progetto sperimentale del controllo di vicinato chiude la fase di raccolta delle adesioni.All’Hotel de la Ville, lo scorso 11 luglio, erano presenti circa 250 persone residenti nelle due zone interessate, ovvero l’area di parco Fornaci, via Adenauer, Gandhi e Allende da un lato e dall’altro la zona compresa tra Campo Marzo, viale Milano e piazzale Bologna. In quell’occasione sono state raccolte circa 80 adesioni tra scritte e verbali, a dimostrazione di un grande interesse da parte dei cittadini. Interesse che si è protratto anche nei giorni successivi, come testimoniano le numerose richieste di informazione registrate sia al Comando della polizia Locale sia all’Urp del Comune. Attualmente le adesioni confermate ed ufficializzate sono 38, un numero considerato più che positivo per una partenza incoraggiante, visto che le zone coinvolte sono solo due.Da questo elenco ufficiale verranno individuati i due coordinatori, i loro rispettivi vice e i collaboratori, dopo un adeguato percorso di formazione dedicato alle prime due figure.”Esprimo soddisfazione per il numero di adesioni e ringrazio quei cittadini che si sono resi disponibili e si sono informati – fa sapere il sindaco Francesco Rucco – significa che il senso civico e la volontà di partecipare in modo diretto sono ancora vivi, e questo fa ben sperare per un esito positivo del progetto”.”L’approvazione con voto unanime in consiglio regionale della legge sul controllo di vicinato avvenuta ieri – dichiara il consigliere comunale delegato Roberto Ciambetti – dà un’ulteriore spinta ai comuni fornendo gli indirizzi per arrivare ad una modalità corretta per rispondere concretamente all’indifferenza dilagante davanti ad ogni forma di devianza”.