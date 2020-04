Controlli della Polizia a Vicenza: una rapina e tre a zonzo, uno con droga

Prosegue l’attività di controllo del territorio della Polizia di Stato di Vicenza. Nella giornata di ieri quattro episodi degni di nota.

Alle 17 circa in viale Trissino le volanti sono state chiamate da una pattuglia dei Carabinieri di Venezia in transito davanti al supermercato Quick. Il titolare si trovava fuori dal negozio ed ha segnalato ai militari un individuo che poco prima era entrato nel negozio ed aveva rubato una bottiglia di birra di 66 cl. minacciando la cassiera. Si tratta di G.A. di 47 anni, vicentino noto alle forze dell’ordine, senza fissa dimora. L’uomo aveva occultato la bottiglia ma era stato notato. Quando la cassiera gli ha detto di estrarre il maltolto, l’uomo l’ha minacciata avrebbe risposto: “Non me ne frega nulla, te la spacco in testa”, uscendo dal negozio. E’ stato fermato poco lontano dal Quick, portato in questura e denunciato per rapina impropria, rifiuto di fornire le proprie generalità e sanzionato per aver violato il decreto per il contenimento del Covid-19.

Un altro vicentino, di 44 anni, è stato sanzionato dopo essere stato sorpreso a lavare l’auto in un autolavaggio di viale Camisano a Vicenza. Una terza persona è stata sanzionata in strada Marosticana ieri sera.

Infine un vicentino di 35 anni, P.A., è stato fermato a bordo della sua automobile all’altezza di Ponte Alto. Ha manifestato nervosismo e non ha saputo giustificare la sua presenza in quella zona della città. E’ stato trovato in possesso di 6,5 grammi di marijuana, segnalato al prefetto quale assuntore di sostanze stupefacenti, sanzionato per inosservanza del decreto anti-covid e la patente gli è stata ritirata.