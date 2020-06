Controlli della Polizia: 1 arresto e 3 denunce

3 denunce ed un arresto. E’ questo il bilancio dei controlli della Squadra Volante della Polizia di Stato di Vicenza estesi a tutto il territorio cittadino, finalizzati alla prevenzione di reati contro la persona, il patrimonio e lo spaccio di stupefacenti.

Ieri sono stati denunciati:

-Un cittadino rumeno, T.C., classe 85, perché trovato in possesso di un coltello; l’arma, rinvenuta in una motrice abbandonata nei pressi degli ex magazzini generali, si trovava nella disponibilità dell’uomo che aveva indebitamente trasformato il mezzo nella sua dimora.

-B.E., classe 52, originario della provincia di Verona, nel corso di un controllo effettuato nell’area del Park Cattaneo, è stato denunciato in stato di libertà poiché inottemperante al FOGLIO DI VIA OBBBLIGATORIO. Ad una verifica più approfondita degli Agenti della Volanti, lo stesso deteneva indebitamente tre coltelli e, pertanto, deferito alla competente Autorità Giudiziaria.

Nella serata di ieri, nel corso di mirati controlli presso alcuni Bar, veniva tratto in arresto K.B.B.M., tunisino del 70. L’uomo, che si trovava in un locale di Via E. Di Velo, alla richiesta di esibire i documenti veniva riconosciuto dagli Operatori quale responsabile di alcuni reati commessi tra il 2018 ed il 2019. L’uomo, pregiudicato, veniva associato alla casa Circondariale di Vicenza in esecuzione di due provvedimenti emessi a suo carico perché ritenuto responsabile di spaccio di sostanze stupefacenti e del reato di sostituzione di persona.

Durante il controllo, oltre ai numerosi avventori, veniva sottoposto a ulteriori verifiche D. E., cittadino tunisino del 77, denunciato per il reato di minacce aggravate contestato allo stesso per un episodio di alcune settimane fa.