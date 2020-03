Controlli della Finanza- Cena fuori senza giustificazioni: 2 denunciati

Controlli a tappeto del Comando Provinciale di Vicenza della Guardia di Finanza per monitorare il rispetto dei DPCM dell’8 e 9 marzo recante misure urgenti per il contenimento della diffusione del coronavirus.

38 persone controllate, due denunciate e 8 locali pubblici controllati. In campo 11 finanzieri con 5 mezzi.

In particolare i finanzieri di Bassano hanno denunciato 2 persone per inosservanza dei provvedimenti dettati dall’Autorità di Governo in materia di emergenza sanitaria COVID-19. Queste due persone nottetempo, si aggiravano per il centro cittadino di Bassano del Grappa. I militari hanno constatato che i due, che avevano cenato in un luogo terzo, non recavano con sé la prescitta autocertificazione sui motivi per i quali non erano presso le rispettive abitazioni né la producevano, non avendo esigenze di lavoro, salute o altre necessità.