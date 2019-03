Controlli dei Carabinieri: segnalati 2 giovani con cocaina e marijuana

I Carabinieri delle Stazioni di Barbarano Mossano e Torri di Quartesolo, nel corso della notte scorsa, hanno segnalato alla Prefettura di Vicenza per detenzione di sostanze stupefacenti per uso personale, F.DS. 25enne residente a Castegnero trovato in possesso di 2,9 grammi di cocaina e E.O., 22enne residente a Torri di Quartesolo trovato in possesso di 20,54 grammi di marijuana.

Le sostanze stupefacenti sono state sottoposte a sequestro. La Prefettura di Vicenza valuterà l’adozione dei relativi provvedimenti, tra i quali la sospensione della validità della patente di guida e della carta d’identità per un determinato periodo di tempo.