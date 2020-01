Controlli dei Carabinieri: 5 denunciati per droga e armi

Nella tarda serata di venerdì scorso un gran numero di pattuglie composte da militari della Compagnia Carabinieri di Schio sono state impegnate in un servizio straordinario di controllo del territorio di competenza finalizzato alla prevenzione dei reati in genere. In questo caso ci si è avvalsi anche della collaborazione del Nucleo Cinofili di Torreglia.

I risultati sono i seguenti: Z.A., arsierese 34 anni, con pregiudizi, deferito per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente, controllato ad Arsiero in Via Marco Polo, è stato trovato in possesso di 0,5 grammi di marijuana; a seguito del rinvenimento la perquisizione è stata estesa a livello domiciliare dove sono stati rinvenuti ulteriori 6,5 grammi di analoga sostanza, nonché attrezzatura e sementi idonee per la coltivazione di piante tipo “cannabis”.

B.L., scledense 52 anni, con pregiudizi, deferito per guida in stato di ebbrezza alcolica. Il soggetto, controllato a Schio Via Vicenza, è stato sorpreso alla guida del proprio veicolo con tasso alcolemico pari a 1,40 g/l., costandogli l’immediato ritiro della patente di guida.

S.D., orsiano 18 anni incensurato, deferito per porto abusivo di armi od oggetti atti ad offendere. Il medesimo, controllato a Santorso in Via Volti a bordo di un veicolo, è stato trovato in possesso di 3 coltelli aventi ognuno lunghezza totale di 15 cm.

C.A., orsiano 35 anni, con pregiudizi deferito per porto abusivo di armi od oggetti atti ad offendere. Il soggetto, controllato ad Arsiero in Via Marconi, è stato trovato in possesso di 1 coltello a serramanico e 1 taglierino.

Contestualmente è stato segnalato quale assuntore di sostanza stupefacente:E.A., arsierese di 42 anni, incensurato. Lo stesso è stato controllato a Velo d’Astico in via Scalini e trovato in possesso di 0,3 grammi di marijuana.