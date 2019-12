Controlli dei Carabinieri: 5 denunciati e 7 segnalati

I Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Vicenza e delle Stazioni dipendenti, nei giorni che hanno preceduto il Natale e Santo Stefano, nel corso di uno specifico servizio di contrasto alla commissione dei reati contro il patrimonio, detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti e prevenzione delle “stragi del sabato sera” hanno denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Vicenza per guida in stato di ebbrezza e conseguente ritiro del documento di guida, un 28enne residente a Veronella (VR), un 48enne di nazionalità iraniana residente a Vicenza, un 28enne residente a Castelgomberto e un 20enne residente ad Arcugnano sorpresi alla guida in stato di ebbrezza alcolica rispettivamente con un tasso di 1,95/gl – 2,46 g/l – 2,13 e 1,21 g/l;

Denunciato poi per porto abusivo di coltello, della lunghezza di cm 18,5 del cui possesso non forniva adeguata giustificazione, un 26enne rumeno residente a Valli del Pasubio (VI).

Nel corso della medesima attività sette persone residenti a Sabaudia (LT), Castegnero (VI), Arcugnano (VI) e nel capoluogo, venivano trovate in possesso di modiche quantità di sostanza stupefacente del tipo marijuana (per un totale sequestrato di gr. 37,47) ed eroina (per un totale sequestrato di gr. 0,96) detenute per consumo personale; per tale motivo i trasgressori venivano segnalati alla Prefettura di Vicenza, che nei loro confronti avvierà le sanzioni previste.- nel Parco Fornaci veniva rinvenuto occultato nel terreno un involucro in cellophane, adeguatamente confezionato, contenente gr. 23,40 di sostanza stupefacente del tipo marijuana.

I Carabinieri, inoltre, hanno intensificato la vigilanza nell’area commerciale delle Piramidi, al fine di contrastare i furti su autovetture in sosta e fenomeni di borseggio e predisposto un adeguato servizio a piedi nel centro di Vicenza.

I controlli proseguiranno anche nei prossimi giorni.