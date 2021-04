Controlli covid nell’Alto Vicentino: trovato anche un evaso

Per essere aggiornato con Tviweb entra nel

Per restare aggiornati sulle notizie di Schio e dell'Alto Vicentino iscriviti alla pagina

Durante le festività pasquali la Compagnia CC di Schio ha predisposto un servizio straordinario di controllo del territorio con l’impiego complessivo di 45 pattuglie su tutto il territorio ed in tutte le fasce orarie.

L’elevato numero di Carabinieri impiegati ha permesso di controllare, in totale, ben 114 veicoli e 154 soggetti, effettuando 5 sanzioni per violazioni delle norme anticovid a persone che si trovavano fuori dalla propria abitazione senza giustificato motivo.

In particolare, nel giorno di Pasquetta è stato deferito s.l. R.G., scledense cl. 1994 pregiudicato, per evasione: lo stesso, sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari, è stato trovato sulla pubblica via nei pressi della propria casa alle ore 16.30 ca.