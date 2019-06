Controlli antidroga nel Vicentino: quattro giovani segnalati

Controlli straordinari dei Carabinieri. Quattro persone segnalate per detenzione di sostanze stupefacenti per uso personale.

I Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Vicenza e delle Stazioni di Barbarano Mossano e Camisano Vicentino, nel fine settimana compreso fra l’01 ed il 03 giugno 2019, durante specifici servizi di contrasto alla commissione di reati contro il patrimonio, detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti e prevenzione delle c.d. “stragi del sabato sera”, hanno segnalato alla Prefettura di Vicenza di Vicenza per detenzione di sostanze stupefacenti per uso personale:

– K.K.A, 28enne e C.G 26enne entrambi residenti a Barbarano Mossano trovati in possesso, rispettivamente, di gr. 35 e gr. 2.50 di sostanza stupefacente del tipo marijuana;

– R.C 23enne residente a Grisignano di Zocco trovato in possesso di gr. 2.80 di sostanza stupefacente del tipo marijuana;

– M.F 21enne residente a Roana, trovato in possesso di gr. 3.56 di sostanza stupefacente del tipo marijuana

La Prefettura, sulla scorta delle comunicazione pervenute dai Carabinieri, determinerà i corrispondenti periodi di sospensione dei documenti di guida nella disponibilità dei trasgressori.