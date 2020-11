Controlli antiCovid: 2 multati per violazione del coprifuoco

A Zanè, sabato sera intorno alle 22 una pattuglia della polizia locale nordest vicentino ha multato un 30enne di Thiene che non era in grado di dimostrare motivazioni credibili, ma risultava anche in evidente stato di alterazione da presunta assunzione di alcolici. L’esame dell’etilometro confermava l’abuso di alcol, di oltre 4 volte il consentito. All’uomo è stata quindi ritirata la patente e comminata una multa di 400 euro.

Stessa sanzione a Sandrigo, via della Repubblica, alle ore 23 sempre di sabato, ad un 23enne privo di comprovata motivazione.

A Thiene, via dell’Autostrada, intorno alle ore 2 di sabato notte, era stato anche controllato un dipendente di un bar della zona che consegnava cocktails a domicilio. In questo caso l’interessato, che esibiva anche la propria busta paga, ha addotto “comprovati motivi di lavoro”.