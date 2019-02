Controlli anti-prostituzione: due clienti multati e 1 clandestino identificato

Durante il fine settimana molti sono stati i controlli nell’Ovest Vicentino da parte della polizia locale. I controlli antiprostituzione lungo la statale 11 sono scattati dopo la mezzanotte di sabato, anche con l’ausilio di un’auto “civetta”. Sono stati fermati due clienti, un sessantenne del veronese e un cinquantenne del padovano: i due hanno pagato immediatamente con il bancomat la sanzione di 500 euro per la violazione del regolamento comunale, più 70 euro per aver circolato in una via con divieto di transito.

Nel secondo caso, il passeggero – F.R.F.O., brasiliano di 25 anni – è risultato sprovvisto di documenti e pertanto è stato accompagnato presso la Compagnia Carabinieri di Valdagno per il fotosegnalamento. L’esito del confronto delle impronte digitali con la banca dati nazionale del Ministero dell’Interno ha evidenziato che il brasiliano era clandestino ed entrato in Italia senza alcun visto. È stato dunque inviato all’ufficio stranieri della Questura di Vicenza per i provvedimenti del caso e denunciato sia per la mancanza di documenti che per l’ingresso clandestino in Italia. Sono in corso ulteriori accertamenti per verificare eventuali favoreggiamenti alla sua permanenza illegale nel nostro paese.