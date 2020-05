Controlli anti-prostituzione: 4 multate

Continua incessante l’impegno della Questura per il contrasto al fenomeno della

prostituzione su strada nella città di Vicenza.

Nel corso della serata di ieri è stato attuato un mirato controllo su tutto il

territorio comunale, dalle 21 fino a notte fonda.

Rintracciate 4 cittadine romene dedite alla prostituzione, colte in atteggiamento di

attesa di clienti a bordo strada, su Viale San Lazzaro e Strada Regionale Padana verso

Verona.

Alle giovani è stata contestata la sanzione amministrativa comunale per la violazione

dell’art. 10 del Regolamento di Polizia Urbana di Vicenza (di 500 euro). Le stesse sono

state quindi allontanate.

Tre delle giovani controllate erano, di fatto, le stesse rintracciate su strada nell’analogo

servizio svolto la scorsa settimana dalla Questura (anche in quella occasione fu

contestata la sanzione amministrative di 500 euro).

Tutte le quattro giovani, invece, sono risultate in regola con la normativa regionale che

impone di indossare mascherine in luogo pubblico.