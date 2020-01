Controlli anti-prostituzione: 15 auto controllate, denunciato 1 straniero irregolare

Tre pattuglie della Polizia Locale dei Castelli, coordinate dal nuovo Comandante Girolamo Simonato, hanno compiuto, nella notte tra gli scorsi venerdì e sabato, un servizio a contrasto della prostituzione di strada e a favore della sicurezza stradale lungo la SR 11 a Montecchio Maggiore. Quindici i veicoli controllati, i cui conducenti sono risultati tutti in regola.

L’intervento delle pattuglie ha scoraggiato la presenza di prostitute e clienti lungo la strada regionale, ma i controlli hanno comunque permesso di denunciare un viado brasiliano irregolare. Si tratta di R.D.S., 27 anni, domiciliato a Montecchio Maggiore, segnalato all’autorità giudiziaria in quanto non aveva mai richiesto il permesso di soggiorno. Dovrà presentarsi all’Ufficio Stranieri della Questura di Vicenza per regolarizzare la propria posizione in Italia.

“Nonostante la ridottissima presenza di prostitute riscontrata – spiega il Comandante Girolamo Simonato – i controlli non verranno abbassati, ma incentivati. I risultati ci stanno dando ragione e quindi proseguiremo su questa strada”.