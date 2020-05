Controlli anti-movida iniziati: prime multe per assembramenti e mancanza di mascherine

Lo ha voluto il Questore di Vicenza, Antonino Messineo, al termine del

Comitato per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica conclusosi ieri, 21 maggio.

Prevenzione ma anche repressione, se si accertano condotte palesemente

in contrasto con l’ attuale normativa finalizzata a contenere, oggi più di

ieri, la diffusione del contagio da COVID-19.

E gli Operatori delle Volanti hanno subito recepito l’input.

Grazie al monitoraggio che, costantemente, viene effettuato dalla Sala

Operativa della Questura attraverso le immagini del sistema di

videosorveglianza cittadino, sono stati individuati alcuni giovani che

sostavano in Piazza della Vittoria senza utilizzare i prescritti DPI.

Immediatamente la segnalazione alle Pantere che, in pochi minuti, sono

giunte sul posto ed hanno proceduto a sanzionare il gruppetto di giovani

che, in spregio alle prescrizioni, non rispettavano la distanza di sicurezza

né tantomeno indossavano le mascherine.

Il conducente del veicolo, inoltre, è stato multato anche perché non

ha esibito la patente.

