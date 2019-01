Controlli anti-droga nelle scuole

Nella scorsa settimana sono stati parecchi operati controlli antidroga con le unità cinofile nelle scuole del territorio bassanese. Più precisamente il 24 gennaio a cura della Stazione Carabinieri di Marostica è stata controllata, in accordo con il dirigente scolastico, la scuola media “Natale dalle Laste”. Con l’ausilio di unità cinofila antidroga del Nucleo Carabinieri di Torreglia e con l’impiego di due equipaggi della Stazione di Marostica sono stati controllati circa 140 ragazzi di 6 classi di terza media. Il 25 gennaio a cura della Stazione Carabinieri di Rosà in collaborazione con la Polizia Locale Nevi del Distaccamento di Rosà è stato controllato, sempre in accordo con la dirigenza scolastica, l’istituto IRIGEM. Anche in questo caso sono state impiegate unità cinofile antidroga, 3 equipaggi della Stazione di Rosà e 5 operatori di polizia locale, controllati in tutto circa 190 ragazzi. Entrambe le ispezioni hanno dato esito negativo per la ricerca di stupefacenti, ma sicuramente positivo l’effetto preventivo e l’impatto sugli studenti.