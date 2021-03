Controlli anti-Covid: sette giovani segnalati a Park Fogazzaro

Continuano i controlli della Polizia Locale nella lotta al traffico di stupefacenti. Martedì 23 marzo, nel pomeriggio, in un controllo congiunto dell’unità Nos, delle pattuglie antidegrado, della polizia stradale e dell’unità cinofila, sette giovani, cinque dei quali minorenni, sono stati identificati in un blitz pomeridiano al parcheggio Fogazzaro. Il controllo è scattato in seguito a diverse segnalazioni da parte dei residenti del quartiere sulla presenza di ragazzi e ragazze che consumano alcol e sostanze stupefacenti.

Alla vista delle pattuglie, quattro dei sette ragazzi hanno cercato di darsi alla fuga verso contrà Mure dei Carmini, ma sono stati fermati da agenti in borghese. I due maggiorenni del gruppo sono stati sanzionati per spostamento non motivato in zona rossa, mentre per i cinque minorenni la violazione verrà notificata ai genitori.



Durante l’operazione è intervenuto anche il cane antidroga Aria, che ha setacciato l’area fiutando sostanza stupefacente tra alcuni mozziconi a terra. Sono state rinvenute anche diverse bottiglie di alcolici, non riconducibili a nessuno dei presenti durante l’accertamento.

I controlli nei parchi pubblici e nei parcheggi proseguiranno nei prossimi giorni.