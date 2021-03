Controlli anti-Covid: 6 multe e 1 denuncia

Sono sei i cittadini residenti a Vicenza che ieri, durante i controlli anticovid delle Volanti della Questura sono stati sanzionati perché trovati in giro senza una valida giustificazione.

Le verifiche, effettuate anche grazie alle pattuglie del Reparto Prevenzione Crimine di Padova, hanno consentito di segnalare, inoltre, alla Prefettura un cittadino tunisino che, durante i controlli, in Via Caboto, deteneva 2 grammi di sostanza stupefacente (hashish).

Sempre nel corso del pattugliamento cittadino, in Via Legione Antonini, L.M., tunisino del 92, è stato infine deferito alla A.G. perché, durante la procedura di identificazione, ha fornito false dichiarazioni sulla sua identità.

L’uomo, conducente di un monopattino elettrico, è stato pertanto accompagnato negli uffici di Viale Mazzini dove, al termine del fotosegnalamento, è stato denunciato in stato di libertà.