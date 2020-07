Controlli a Bassano: fermati 3 giovani con marijuana e hashish

Per restare aggiornati sulle notizie di Schio e dell'Alto Vicentino iscriviti alla pagina

Durante un controllo straordinario del territorio, i Carabinieri della Stazione di Bassano del Grappa e della Sezione Radiomobile, hanno sottoposto ad un controllo due persone che avevano attirato la loro attenzione. Erano due giovani, con un atteggiamento piuttosto guardingo. Fermati entrambi, ad N.M. 19enne italiano di origini marocchine, sono stati rinvenuti 0,17 grammi di marijuana e circa 27 grammi di hashish. L’altro giovane, risultato essere minorenne, aveva con sé una dose di marijuana pari a 0,8 grammi. Lo stupefacente veniva sequestrato e l’italo marocchino denunciato per detenzione ai fini di spaccio di stupefacente ed il minore segnalato al Prefetto di Vicenza.

Sempre un equipaggio del radiomobile bassanese, durante un controllo in città, hanno fermato Z.M., italiano 25enne. Il giovane, vista anche l’evidente agitazione, è stato sottoposto a perquisizione e trovato in possesso 3,32 grammi di marijuana poi sequestrata ed il fermato segnalato al Prefetto di Vicenza per uso personale di stupefacente.