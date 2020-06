Controllato un locale pubblico: scoperti lavoratori “in nero” e altre irregolarità

I Carabinieri della Compagnia di Vicenza, con i colleghi del Nucleo Ispettorato del Lavoro e agli agenti della Questura di Vicenza, ieri sera hanno controllato il locale “Cà di Dennis”, che si trova in via Zamenhof 423, il cui proprietario è S.M., 30enne, residente a Thiene. Durante il controllo, avvenuto alle 00.45 circa, erano presenti il direttore di sala, un 37enne residente a Thiene e una decina circa di avventori. Il controllo ha identificato 2 lavoratori “in nero” sui tre presenti. Al termine del controllo è stata disposta la sospensione dell’attività imprenditoriale fino al pagamento di 2.000 euro e la relativa regolarizzazione del personale non in regola la cui violazione comporta la sanzione amministrativa di 7.200 euro. Inoltre il personale della Questura ha contestato ulteriori sanzioni amministrative per un importo complessivo di 2.500 euro. Ulteriori accertamenti sono in corso per il mancato rispetto delle misure di prevenzione da infezioni Covid-19 ed inosservanza delle disposizioni in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro.