Controllata dai Carabinieri, dà in escandescenze e li aggredisce: denunciata

I Carabinieri della Compagnia di Bassano hanno denunciato una 21enne del luogo, M.F. La ragazza, controllata alle 1.30 nella zona di piazzale Cadorna venerdì notte, in stato di alterazione psico-fisica dovuta a smodata assunzione di alcool o stupefacenti, si è rifiutata di fornire le proprie generalità ai militari, che offendeva ripetutamente, colpendoli anche con alcuni pugni. La condotta della giovane, poi denunciata per resistenza a P.U., rifiuto di fornire le generalità e lesioni, ha reso anche necessario l’intervento dei sanitari, per prestarle assistenza.Un secondo giovane è stato invece segnalato alla Prefettura di Vicenza dai Carabinieri della Compagnia di Thiene, poiché trovato in possesso di modica quantità di sostanza stupefacente.