Controlla il tetto e cade da lucernario: grave uomo

Un uomo di 63 anni è rimasto gravemente ferito stamane a Nove, in via Santa Romana. L’uomo, verso le 9.30, è precipitato da un’altezza di tre metri dopo che era salito sul tetto della propria abitazione per alcune verifiche.

E’ precipitato dal lucernario ed è rimasto gravemente ferito. Sul posto un’ambulanza del Suem 118 e quindi l’elisoccorso che l’ha trasportato all’ospedale San Bortolo di Vicenza. La prima diagnosi è di trauma cranico e frattura ad un arto.