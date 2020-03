Contro il Coronavirus Venezia offre drink gratis

Uniti per combattere il calo del turismo a Venezia legato al coronavirus: è l’appello che si leva dalle storiche attività di Piazza San Marco. E’ dal ‘salotto buono’ simbolo della città lagunare che si è deciso di ripartire. Tutti i veneziani e tutti i turisti sono invitati a ritornare a passeggiare lungo le Procuratie Nuove e in tutta l’Area Marciana e di fermarsi nei caffè per prendere un aperitivo. Per ogni drink acquistato, uno verrà offerto. (ANSA)