Contratti, pronto il nuovo regolamento comunale

“La volontà di trasparenza di un’amministrazione passa anche attraverso l’aggiornamento puntuale e tempestivo dei suoi regolamenti”.

L’affermazione è dell’assessore alla trasparenza Isabella Dotto che stamane ha presentato alla giunta comunale la proposta di revisione del Regolamento per la disciplina dei contratti del Comune di Vicenza che andrà a breve all’esame del consiglio comunale.

“Appena insediata – ha aggiunto l’assessore Dotto, illustrando le modifiche apportate al regolamento – ho iniziato la verifica di questi atti normativi, a partire da quelli dei settori comunali di mia competenza. Il Regolamento per la disciplina dei contratti del Comune di Vicenza andava riscritto alla luce del nuovo Codice dei contratti pubblici e delle relative linee guida emanate dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e dall’Anac, l’Autorità nazionale anticorruzione, in modo da disporre di un documento aggiornato e più stringente, in particolare rispetto al delicato tema degli affidamenti diretti”.

Sulla base degli indirizzi forniti dall’Anac, nel nuovo regolamento sono state infatti dettagliate le procedure di scelta del contraente per l’affidamento di contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, definendo le modalità di affidamento diretto dei lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40 mila euro, le procedure per lo svolgimento di indagini di mercato e selezione delle offerte in caso di procedure negoziate e le modalità di selezione degli operatori economici da invitare a tali procedure, prevedendo la possibilità di istituire elenchi di operatori economici da utilizzare per le procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture che non rientrano nella competenza del Suap, la Stazione unica appaltante della provincia di Vicenza.

E’ stato inoltre espressamente previsto quanto previsto dall’ultima legge di bilancio, ovvero l’innalzamento, per l’anno 2019, della soglia per l’affidamento diretto dei lavori pubblici a 150 mila euro, nell’ambito di criteri estremamente rigidi e rigorosi.

Sono state infine previste le modalità di stipulazione e rogito dei contratti pubblici e sono state disciplinate le modalità di pubblicità delle gare per le alienazioni di beni immobili.